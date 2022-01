La selección peruana iniciará el 2022 con mucha actividad futbolística, lo que también requiere una oportuna preparación física. Precisamente, el comando técnico liderado por Ricardo Gareca viene trabajando desde hace unos días en la Videna, pensando inicialmente en los amistosos ante Panamá y Jamaica en Lima.

El ‘Tigre’ recién se unió el entrenamiento el último martes, pero tenía constante comunicación con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para acordar el itinerario de la semana. Luego de afinarse algunos detalles, este miércoles se reveló qué labores realizará la ‘Blanquirroja’ durante los próximos días.

De acuerdo al cronograma, el plantel de la selección peruana seguirá practicando en la Videna hasta el sábado 8 de enero (diariamente a las 9:00 a. m.), aunque podrían surgir algunas modificaciones en el camino. Ante esa posibilidad, la FPF se comprometió a anunciar cualquier cambio.

Por ahora, la mayor parte de seleccionados para los amistosos son del torneo local, dado que no es una fecha FIFA y muchos de los jugadores del extranjero no podrán participar. No obstante, hay algunos casos excepcionales, como Pedro Gallese, Marcos López o Alexander Callens, quienes ya recibieron el permiso correspondiente de sus clubes de la MLS.

Selección peruana reveló el cronograma de actividades de la semana. (Foto: FPF)

Partidos de la selección peruana

Los próximos partidos amistosos de la selección peruana se jugarán en el Estadio Nacional de Lima:

16 de enero: Perú vs. Panamá - 4:00 p. m.

Perú vs. Panamá - 4:00 p. m. 20 de enero: Perú vs. Jamaica - 8:00 p. m.

Tras los juegos de preparación, Ricardo Gareca afinará los detalles para la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.