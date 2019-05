Selección Peruana: así llega el posible once de Ricardo Gareca a la Copa América 2019

La Copa América 2019 se acerca. Por ello, Ricardo Gareca ya inició su planificación para disputar el torneo con la selección peruana y ya visualiza su once titular.

El 'Tigre' no es un hombre que hace muchos experimentos, por lo que confiará en el 'once' que ha venido usando en los últimos partidos, sumado a Paolo Guerrero, quien ya se encuentra habilitado y jugando en Brasil.

Aquí te contamos con detalles cómo llegar cada jugador el posible 'once' de Ricado Gareca para la Copa América 2019.

Pedro Gallese

El portero viene jugando la primera parte del año en Alianza Lima como titular. Pedro Gallese ha sido muy criticado por su rendimiento y es señalado como uno de los culpables del mal año que está teniendo el cuadro blanquiazul. Sin embargo, fue uno de los arqueros con más atajadas en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Luis Advíncula

El lateral derecho de la selección peruana ha jugado de forma regular en España, pero una jugada donde salió expulsado lo sacó del once titular del Rayo Vallecano. Está terminando la temporada como suplente y sin minutos.

Miguel Araujo

Se ha asentado en Talleres de Argentina y su nivel cada vez está creciendo más, por lo que es uno de los candidatos para ser titular en la Copa América.

Luis Abram

El nivel del defensa en Vélez Sársfield ya no es un secreto. Es titular indiscutible para Gabriel Heinze y a Ricardo Gareca le gusta mucho que tenga continuidad en una liga competitiva.

Miguel Trauco

No ha tenido los minutos esperados en Flamengo, pero el último fin de semana jugó en el Brasileirao los 90 minutos e hizo un pase gol. El lateral izquierdo espera seguir teniendo partidos para llegar bien a la Copa América 2019.

Renato Tapia

Su préstamo a Willem II ha sido todo un éxito. No tenía minutos en Feyenoord y ahora es titular en Holanda. Llega mejor que nunca y quiere ser uno de los pilares de la selección peruana.

Yoshimar Yotún

El volante pasó de la MLS al fútbol mexicano. Sus primeros partidos no los tuvo fácil, pero poco a poco fue consolidándose en el Cruz Azul. Llega con continuidad y buenos partidos.

André Carrillo

La 'Culebra' no ha tenido continuidad el último par de meses por lesión y se encuentra en fase de recuperación. Es una de las preocupaciones del 'Tigre'.

Edison Flores

Ya es titular en Monarcas Morelia y hasta anota goles. El volante nacional llega con mucha continuidad y quiere ser figura en la Copa América.

Christian Cueva

El volante no está bien. Volvió a Brasil para jugar en el Santos, pero no ha rendido lo esperado y Jorge Sampaoli no lo está teniendo en cuenta. Físicamente es por debajo de su nivel y preocupa a Ricardo Gareca.

Paolo Guerrero

Volvió con todo tras varios meses de inactividad. El delantero ya dejó atrás el mal momento por sus suspensión y ahora es una de las figuras de Internacional de Porto Alegre.

