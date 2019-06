Selección peruana: Así analizamos el rendimiento 1x1 tras paliza ante Brasil | VIDEO

La selección peruana sufrió una paliza en la última jornada del Grupo A por la Copa América, el anfitrión Brasil le aplicó un humillante 5-0 y complicó su pase a los cuartos de final del certamen continental.

Así vimos a los jugadores de Gareca

Pedro Gallese: Responsable del segundo y tercer gol brasileño. No reaccionó sino hasta el penal que atajó.

Luis Advíncula: No pudo con Everton que lo volvió loco todo el partido.No tuvo proyección por la banda derecha.

Miguel Araujo: Se distrajo en el primer gol, el balón le choca y no toma a Casemiro que termina anotando.

Luis Abram: Llegó a destiempo para cubrir a los rivales, flojo en la marca. No llegó a conectar con Araujo y pasaron desatenciones.

Miguel Trauco: Las pocas veces que salió de su zona sus pases no fueron acertados y en la defensa la pasó ma con Gabriel Jesús y Firminho.

Renato Tapia: No estuvo fino en los pases y perdió varios balones en el medio campo que generaron la contra brasileña.

Yoshimar Yotún: Intermitente y se mostró desesperado con el marcado en contra. No pudo controlar el medio campo y excedió en el juego brusco.

Andy Polo: Dejó solo a Advíncula con la marca de Everton, no hizo el recorrido que se necesitaba para cerrar los circuitos por derecha.

Jefferson Farfán: Los balones no le llegaron con comodidad, no apareció en el primer tiempo, se muestra en el complemento, pero no alcanzó.

Christian Cueva: No apareció, sufrió con Dani Alves que lo controló bien y no generó acciones de peligro.

Paolo Guerrero: Se fue del partido luego del segundo gol. No apareció ni fue el "Depredador" que se esperaba que aparezca.

Edison Flores: Intentó dar solución en ataque y contribuir en la marca, pero Brasil siguió apretando y el balón no pasaba la media cancha.

Christofer Gonzales: Ingresó para poblar el medio campo y darle una mano a Tapia, para ayudar a cortar los circuitos de los brasileños, pero fue superado en velocidad.

Josepmir Ballón: No tuvo muchos minutos en cancha, pero su labor fue poner candado a como de lugar en la volante, pero estuvo flojo en la marca.

