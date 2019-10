Selección peruana | Armando Alfageme tras su incorporación a la 'Bicolor': "No me siento titular"

Armando Alfageme ya se encuentra en los entrenamientos de la selección peruana al mando de Ricardo Gareca. El volante de Universitario de Deportes fue una de las sorpresas en la lista del 'Tigre' y habló acerca de su incorporación a la 'Bicolor' luego de varios años.

"Vengo a la Selección Peruana a sumar, tratar de hacer las cosas bien y corregir algunos errores, pero para nada me siento titular. Si es que no me toca estar, igual alentaré a mis compañeros", indicó Armando Alfageme en comunicación con los medios de prensa luego de los entrenamientos.