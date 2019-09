Selección peruana | Armando Alfageme respondió a las críticas sobre su convocatoria a la Bicolor | VIDEO

Tras la victoria ante Alianza Lima, el volante de Universitario de Deportes, Armando Alfageme, habló sobre su convocatoria a la selección peruana.

"He escuchado muchas cosas, creo que es mérito de uno y del grupo. Yo creo que si al equipo no le estuviera yendo bien, no hubiera sido considerado", dijo Armando Alfageme en Fox Sports Radio Perú.

"Estoy feliz de unirme a la concentración desde mañana. Será una nueva oportunidad y espero que salgan las cosas bien. Me siento muy feliz de unirme mañana a la selección peruana", agregó.

Armando Alfageme fue llamado por Ricardo Gareca para suplir la ausencia de Pedro Aquino, quien fue operado en México y no podrá estar en los dos partidos ante Uruguay.