Aquino, Tapia, Advíncula y Flores firmaron camisetas de hinchas [VIDEO]

La selección peruana ha sido recibida de la mejor manera en Miami, gran número de hinchas acudieron a las prácticas y hotel de concentración con la intención de conseguir un recuerdo de los convocados por Ricardo Gareca para esta fecha FIFA. Los jugadores del 'Tigre' respondieron al apoyo previo al 'clásico del pacífico' ante Chile.

Son locales en Miami

Pedro Aquino, Renato Tapia, Luis Advíncula y Edison Flores se tomaron un tiempo para acercarse hasta la zona de los fans donde firmaron camisetas de hinchas, además de tomarse fotos con todos lo que acudieron.

Alexander Callens, tras llevar algunos días entrenando con la selección peruana, confesó que se siente feliz de haber vuelto a una convocatoria y aguarda poder seguir teniendo oportunidades.

'Si me toca jugar, estaré contento y apoyando. He podido conversar con los que también juegan en la MLS, pues en pleno partido no se podía hablar mucho. Esto es más bonito porque compartimos momentos y creo que eso está muy bien. Las bajas duelen porque cualquier jugador es muy importante aquí. Ahora que ha pasado esto hay que trabajar mucho más y darle la oportunidad a otros', indicó el zaguero de la selección peruana.