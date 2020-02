Como todos los años, la selección peruana juega de local en el estadio Nacional, sin embargo, para el debut en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 hay un inconveniente con Defensa Civil y tanto el Monumental como Matute aparecen como opciones para albergar el Perú vs. Brasil del próximo mes de marzo.

En entrevista con Fútbol Como Cancha de RPP, el gerente de selecciones Antonio García Pye, afirmó lo siguiente: “Haremos todos los esfuerzos para que el partido entre Perú y Brasil se realice en el Estadio Nacional. Nos hemos enterado del problema ya hace un tiempo. Otras opciones son el estadio Monumental y el estadio de Matute. Pero no quisiera adelantar opiniones", expresó el dirigente de la FPF sobre la localía de la selección peruana ante Brasil.

¿Qué ocurre con el estadio Nacional?

Por ahora, el estadio Nacional no cuenta con el aval de Defensa Civil, pues en cuanto a infraestructura aún deben solucionar algunos problemas con la parte del techo del estadio. Además, aún no cuenta con el certificado ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones) y es esa la razón principal por la que aún no pueden confirmar al Coloso José Díaz como el lugar para albergar el Perú vs. Brasil.

De otro lado, Antonio García Pye afirmó lo siguiente: “No creo que el profesor Gareca se haga problema siempre y cuando la cancha esté en buenas condiciones, pero nuestra prioridad es el Estadio Nacional”, sentenció.

También te puede interesar