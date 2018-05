Selección Peruana: Andy Polo protagoniza especial en la MLS

Andy Polo comentó sobre varios pasajes de su carrera deportiva en un reportaje especial realizado por la MLS. La 'joya', como lo bautizaron desde su debut con Universitario de Deportes, contó sus experiencias en todos los clubes por los que ha pasado. Convocado por Ricardo Gareca para formar parte de los jugadores que irán a defender a la Selección Peruana en Rusia 2018, Andy Polo aseguró sentirse muy bien en la MLS.

"La verdad, México me enseñó mucho y siempre le agradezco a Diós por haberme dado otra oportunidad. Estoy muy feliz de haber llegado al Portland y espero retribuir esa confianza dentro del campo", indicó.

Luego, Andy Polo, relató cómo fue su debut con tan sólo 16 años. El atacante de la Selección Peruana, manifestó, además, cómo tomó la noticia del interés que tenía el Inter de Milan allá por esos años.

"Me acuerdo que iba a entrar a la pretemporada. Y mi representante llegó con la propuesta del Inter. Yo le dije que no lo podía creer. Me alegre mucho de que el Inter se fije en mí. Fue una bonita experiencia, donde entrené con el primer equipo. Todos me trataron muy bien. Con Millonarios también me sentí muy bien, incluso hice algunos goles. No me arrepiento de haber pasado por ambos clubes", dijo el futbolista quien deberá estar llegando en estos días a Lima para integrarse a la Selección Peruana.

El reportaje recoge los mejores momentos de Andy Polo, quien a sus 24 años ya ha defendido la camiseta de cinco clubes, reconoció que la MLS, contrario a lo que se dice, está en un buen nivel.

"Para mí es una liga muy buena. Creo que los que dicen que la MLS no es una buena liga, deben verla y saber que es muy buena. Cuando se me dio la oferta no dudé en venir. En Morelia ya no estaba participando mucho en los juego, así que estoy muy fefliz de haber venido a Portland", concluyó Andy Polo.