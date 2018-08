Andy Polo fue desconvocado para amistosos ante Alemania y Holanda

Andy Polo no estará presente con la selección peruana para los amistosos ante Holanda y Alemania el próximo 6 y 9 de septiembre respectivamente, pues esa fue la información que sonaba en la últimas horas y finalmente terminó confirmándose. Además se sabe que el técnico de la 'bicolor', Ricardo Gareca, no convocará a ningún jugador más en reemplazo del ex jugador de Universitario.

La Federación Peruana de Fútbol confirmó que Andy Polo no estará presente en ambos amistosos por asuntos familiares. El jugador de Portland Timbers no viene teniendo continuidad en el club de la MLS y ahora estará ausente de la bicolor.

Ricardo Gareca trabajará con solo 23 jugadores para pelear los dos partidos amistosos ante Holanda y Alemania en Europa. Este viernes, los seleccionados que vienen trabajando en la Videna, partirán rumbo a Europa y se unirán a sus demás compañeros.

