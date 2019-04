Andy Polar y su lamento por no haber sido convocado por 'Ñol' Solano

Todos pensaban que el jugador de 22 años y una de las principales figuras de la Liga 1, Andy Polar, sería convocado por Nolberto Solano para el microciclo de cara a los Panamericanos Lima 2019, sin embargo, no estará presente en esta Selección Peruana Sub 23.

El jugador de Binacional respondió y afirmó que tendrá que trabajar duro para ser convocado a la Selección Peruana: "Todos queremos jugar por la selección, no me tocó estar (en la convocatoria del primer microciclo) y seguiré trabajando porque ya me llegará mi turno y tendré que romperla", indicó Andy Polar en Radio Ovación.

De otro lado, Binacional tendrá un duro encuentro este domingo a las 15:30 horas frente a Melgar, en Juliaca: "El equipo está mentalizando en el partido del domingo. Cada uno hace su trabajo, nosotros estamos mentalizados en el juego que vamos a proponer y que se los puntos se queden en casa", indicó.

Este partido es clave para que Binacional pueda mantener la punta y jugarán sabiendo el resultado que consigan Universitario de Deportes y Sporting Cristal, que se enfrentan el sábado en el Nacional.

"Estamos agradecidos con la gente de Juliaca porque jugar con público es un plus para que el equipo siga creciendo", finalizó Andy Polar.

