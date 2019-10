Selección peruana | André Carrillo y Christian Cueva entre los ausentes de la convocatoria

Por ser las últimas dos fechas FIFA del año y, por ende, la última vez que el grupo de jugadores de la selección peruana estará reunida antes del inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 en marzo, Ricardo Gareca decidió casi mantener la misma base de los choques ante Uruguay, pero esta vez para enfrentar a Colombia en Miami (15 de noviembre) y Chile en Lima (19 de noviembre).

A consecuencia de la lista larga de lesionados con la que se enfrentó el comando técnico en el mes de setiembre, hubo varias sorpresas en la nómina, tales como Alejandro Hohberg y Armando Alfageme. Sin embargo, transcurrido un mes, el ‘Tigre’ pudo recuperar a sus hombres más fuertes, los que mejor le han rendido; es decir, están de vuelta Sergio Peña, de gran momento en Holanda; Cristian Benavente, pieza importante en Nantes; Andy Polo, con su conocida regularidad en la MLS. Así como Yoshimar Yotún y Pedro Aquino, ambos, no obstante, vienen de lesiones y por ahora, al menos, parecen no estar totalmente recuperados, pero son elementos imprescindibles para el CT de la ‘Blanquirroja’.

Juega y te llamo

En tanto, las sorpresas no se hicieron esperar en la lista de jugadores que no estarán para la fecha FIFA. Se venía discutiendo mucho la inactividad de Christian Cueva en su club y sus problemas personales, lo que provocaría que no sea tomando en cuenta. Y así fue. A pesar de que el técnico argentino argumentó su ausencia en que deseaba ver otros jugadores, lo real es que ‘Aladino’ no está por su nula continuidad en Santos.

El caso de André Carrillo va por el lado del nivel de juego. Desde hace varias fechas, con Perú, la ‘Culebra’ no ha mostrado sus mejores virtudes, por lo que en su lugar estaré el siempre cumplidor la ‘Joya’ Polo. Después, la formidable campaña de Raúl Ruidíaz generó que el sacrificado sea Yordy Reyna, que no tendrá actividad hasta marzo del próximo año con su club.

Perú llega armado a sus dos últimos juegos del año, del que espera terminar con triunfos.