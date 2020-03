André Carrillo arrancó de la mejor manera este 2020. Lleva anotados tres goles en la ProLeague de Arabia Saudita y es una de las piezas claves en el Al Hilal. Sin embargo, pese a su buen momento se cree que su nivel no es el mismo con el que brilló alguna vez en el fútbol europeo.

En una entrevista brindada en Arabia Saudita el jugador de la selección peruana reveló la conversación que tuvo con Ricardo Gareca en algún momento respecto a su decisión de militar en dicha liga del fútbol asiático.

“En un principio el entrenador me comentó que si continuaba aquí no iba a ser tomado en cuenta para la selección. Mi respuesta fue clara, que yo estaba feliz aquí, que quería continuar aquí, que mi familia estaba contenta y yo estaba jugando, que la liga era muy competitiva y a lo mejor él no la conocía muy de cerca. Por eso tomé la decisión de quedarme y sabía que iba a ser convocado si hacía bien las cosas. Creo que fue la decisión más acertada de mi carrera”, manifestó el extremo de 28 años.

Por otro lado, Carrillo señaló que es consciente de las críticas que recibe por jugar en la liga árabe, sin embargo, sostuvo que se encuentra en un buen momento y sobre todo marcando goles, algo que siempre se le cuestionó.

“Estoy haciendo goles que es lo que siempre se me criticó. A muchos de mis compañeros peruanos les gustaría estar jugando en la liga árabe, que es mucho más competitiva que la peruana”, agregó.