La ‘Culebra’ no podrá estar presente en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 debido al coronavirus. Resulta que André Carrillo no podrá jugar para la selección peruana, dirigida por Ricardo Gareca, debido a que se encuentra en Arabia Saudita (milita en Al-Hilal), país que ha suspendido todos los vuelos a Europa.

Como Arabia Saudita ha tomado dicha decisión, no hay forma de que André Carrillo pueda viajar rumbo a nuestro país, pues para pisar tierras sudamericanas debe realizar sí o sí una escala en Europa. No existen aerolíneas que hagan recorridos directos, por lo que no habrá forma de que la Culebra venga a nuestro país.

Si las eliminatorias finalmente se jugaran, Gareca tampoco podría contar con André Carrillo, según Olé https://t.co/LYqhTvAr2r — Ricardo Hinojosa (@santoschilcano) March 10, 2020

El Perú vs. Paraguay corre peligro

El Ministerio de Salud de Paraguay confirmó la “suspensión de eventos públicos o privados de concurrencia masiva”, así como también la"suspensión de actividades educativas en todos los niveles por 15 días". Esta decisión del Gobierno de Paraguay se debe a la aparición de un segundo caso de un adulto infectado con Coronavirus.

Según el diario ABC de Paraguay, esta medida incluye partidos de fútbol con hinchada en los estados, así como también torneos intercolegiales, conciertos y manifestaciones de protesta social.

