Selección peruana: André Carrillo confiesa que le gustaría volver al Benfica

André Carrillo, titular con la Selección Peruana, habló con respecto a su futuro. Por ahora milita en Al-Hilal, gracias al préstamo de Benfica, club al cual espera volver: "Mi agente tiene una reunión pronto con el presidente de Benfica porque si no es Al Hilal, me gustaría volver a Portugal. Seguí de cerca la temporada que hicieron, y me gustó mucho la temporada que hizo", indicó en entrevista para Radio Ovación.

Se habló de una oferta del Al Nassr, equipo de la misma liga árabe donde milita. André Carrillo habló de la posibilidad: "Mi prioridad es Al Hilal. Conozco muy bien a Rui Vitoria (técnico del Al Nassr), quien es un excelente profesional. Incluso, nos hemos encontrado de casualidad en varios lugares públicos en Riyahd, sin embargo nunca hemos hablado de volver a trabajar juntos", agregó.

En la misma entrevista, André Carrillo también se refirió a las razones por las cuales llegó a Arabia Saudita y no a otra liga: "Tuve propuestas de varias ligas, pero me convenció el proyecto serio y agresivo que me presentó Al Hilal. Además, quería volver a trabajar con Jorge de Jesús, quien ha sido uno de los mejores entrenadores que tuve durante mi carrera", finalizó.

