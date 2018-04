Selección peruana: Anderson Santamaría comete 'blooper' tras llegar a Lima

Anderson Santamaría llegó este lunes a Lima tras finalizar su participación en la Liga MX con el Puebla, equipo que no clasificó a la Liguilla final. El defensor de la selección peruana fue abordado por la prensa que lo esperaba en el aeropuerto, pero lo que llamó la atención fue un comentario sobre la existencia de una "lista" cuando todavía no hay nada oficial previo a Rusia 2018.

Mientras Anderson Santamaría declaraba a la prensa, un periodista le preguntó si había tenido contacto con miembros del comando técnico de la selección peruana. El defensor respondió que tuvo conversaciones con Néstor Bonillo, preparador físico de la bicolor, y que le reveló que en estos días salía la "lista".

"He hablado ayer con Bonillo y que en estos días sale la lista. Me mandó a hacer unos trabajos y que disfrute con la familia", dijo Anderson Santamaría. "Yo creo que estás allí", replicó el periodista; pero el zaguero de la selección peruana respondió escuetamente: "Esperemos, no me dijo que estoy allí, pero como que me dio a entender", dijo entre risas.

Tiene mayor roce

"La continuidad que he tenido en el fútbol de allá me ha dado la posibilidad de tener más minutos con la selección peruana. Estos dos últimos partidos los jugué de titular. El roce que me dio el fútbol mexicano es otro. El hecho de estar fuera de tu país o jugar en otra liga te da ese roce que necesitabas para poder tener más minutos", expresó el defensor.