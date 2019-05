Selección peruana: Ana Lucía Rodríguez y el sueño de ser jefa de prensa en la FPF | FOTO

Romina Antoniazzi hizo oficial su salida de la jefatura de prensa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a través de sus redes sociales. La periodista estuvo cinco años ocupando el cargo de jefa de prensa, periodo en el que acompañó a la Selección Peruana dirigida por el técnico argentino Ricardo Gareca.

Con la salida de Romina Anotniazzi, la FPF buscará cuanto antes al sucesor(a) para tan importante labor. Y una de las periodistas del medio que había mostrado su interés por ocupar ese cargo es Ana Lucía Rodríguez, hoy periodista de GolPeú.

Si bien la periodista habló a título personal, dejó claro que uno de sus objetivos a mediano plazo era convertirse en jefa de presa, tal y como lo declaró en una entrevista para el diario La República hace algunos meses.

"Primero, quiero que la gente me reconozca por mi trabajo. Recién he empezado y aún me falta mucho, pero más adelante me veo conduciendo un programa. Incluso, me gustaría ser la jefa de prensa de la selección, así como Romina Antoniazzi", respondió Rodríguez ante la consulta de cuál era su su siguiente paso en su carrera profesional.

