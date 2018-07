Selección peruana: amistoso con Alemania podría cambiar de fecha

El gerente de la selección peruana, Antonio García Pye, confirmó los amistosos que jugará la bicolor ante Holanda y Alemania, el 6 y 9 de septiembre, aunque la fecha del encuentro ante los 'teutones' podría modificarse.

"El 6 jugaremos ante Holanda en Ámsterdam y el 9 enfrentaremos a Alemania en la ciudad de Sinsheim, que está ubicada a una hora de Frankfurt, aunque estamos viendo la posibilidad de correr un día más este segundo partido", dijo Antonio García Pye en Ovación.

Sobre su contrato

"Tengo contrato hasta diciembre de este año y puedo contarles que no hubo problema alguno con ningún presidente de las departamentales, incluso ellos viajaron en otro vuelo", dijo el gerente de selecciones de la FPF.

Prudente con el tema Gareca

"El profesor ha pedido tiempo para tomar una decisión, pensar con cabeza fría y analizar las cosas de manera más serena", dijo.

" Ricardo Gareca no es un profesional que tome un proyecto y lo deje en el camino. ¿Qué me dice mi experiencia? La experiencia me hace ser prudente y no hablar más de la cuenta", concluyó.