Selección peruana | Alfredo Honores tras su salida de la FPF: "Son una decepción para mi" [ENTREVISTA]

La tensión se elevó por los cielos en la Videna de San Luis. El portón que da hacia la avenida Aviación le había abierto las puertas al corazón de la selección peruana cientos de veces a Alfredo Honores, expreparador de arqueros de la selección peruana. El martes por la mañana, en cambio, la encontró cerrada y estalló en cólera.

Cuando Honores irrumpió en la Videna buscando a Agustín Lozano -quien atendía a un emisario de Inter de Porto Alegre-, Juan Carlos Oblitas y Antonio García Pye comprendieron que todo se había salido de control. Solo encontró a Víctor Villavicencio, gerente general de la Liga 1, a quien lanzó insultos.

Tras el incidente, EL BOCÓN lo contactó para que cuente su verdad. No se guarda nada.

¿Cuándo terminó su relación laboral con la PFP?

El viernes pasado (9 de agosto) terminé mi situación laboral. Me explico. Cuando empecé, me hicieron tres años de contrato. Cuando clasificamos al Mundial de Rusia me prolongaron el vínculo sin ninguna mejora salarial. Yo estuve todo el mes de julio del 2018 sin cobrar un solo centavo. Recién en el mes de agosto me renovaron, pero solo por un año. Solo Gareca, Bonillo y Santín renovaron por 3 años. García Pye y Oblitas, luego, firmaron por 4 años.

¿Cómo sucedió el imprevisto en las instalaciones de la Videna?

Es lo que yo tenía que realizar hace rato. Porque, sabes, la Videna y la FPF es una decepción para mí. Yo no iba a aguantar que como peruano me sacaran de la misma forma como despidieron a J.J. Oré, el entrenador más exitoso en el fútbol peruano de menores. Fue una vergüenza, por eso yo no me la banco. Quien quiera venirme a buscar, que lo haga, caraj...

¿Tuvo algún desacuerdo de opiniones con Ricardo Gareca mientras trabajaron juntos?

No, yo a Ricardo lo quiero muchísimo. Es un tema íntimo. Prefiero no meterlo en esto.

Se habla de Óscar Ibáñez como su posible reemplazo en el comando técnico de la selección. ¿Qué opina?

Yo no trabajé con él. Cuando llegó a la ‘U’ (2008) le adjudicaron todo el trabajo que estaba logrando con Raúl Fernández. Que no me vengan a decir ahora que Ibáñez es el descubridor de América. En la gestión de Markarián, con Ibáñez en el comando técnico, Raúl Fernández fue un desastre. Él nunca entrenó arqueros. Yo no tengo nada que perder. Me importa poco Ibáñez.

