Selección peruana | Alfredo Honores sobre Pedro Gallese: "No volverá a cometer los mismos errores" | VIDEO

Alfredo Honores, preparador de arqueros de la selección peruana, contó cómo fue la recuperación anímica de Pedro Gallese y la posterior obtención del subcameponato en la Copa América 2019. “Eso se arregla con más trabajo, así fue que Pedro pudo levantarse. Se cobró esa revancha", indicó en GOLPERÚ.

"El error que cometió (ante Brasil en la fase de grupos) fue puntual, él es un arquero maduro, le queda como aprendizaje y estoy seguro de que no lo volverá a repetir”, expresó en Gol Perú. “Hablé con él después del partido. Puedes tocar el tema, pero no hay que darle demasiada relevancia porque en ningún momento se pensó que había una diferencia de esa natualeza futbolística con Brasil. Para mí no es real ese resultado (5-0)”, agregó el miembro del comando técnico de Ricardo Gareca.

“Yo siempre rescato al equipo técnico, al equipo de trabajo. En este caso, con la incorporación de Giacomo Scerpella (psicólogo) y Juan Cominges (coach), tuvimos ese repunte anímico. Ellos influenciaron mucho”, acotó.

Nivel en el arco

En otro momento, Honores resaltó el buen nivel que vienen mostrando los distintos arqueros peruanos en el torneo local y en el extranjero. “Cada vez es más competitivo el arco peruano. A (Steven) Rivadeneyra lo conozco, Alejandro Duarte, el mismo ‘Pato’ Álvarez, a Renato Solís en Sporting Cristal. Todos estuvieron en la selecciones menores y trabajaron con nosotros. El futuro es promisorio, hay recambio generacional en el arco”, dijo.