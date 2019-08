Youtube | Alfredo Honores perdió los papeles durante entrevista en vivo en programa de Alan Díez | VIDEO

Molesto y descontrolado. El expreparador de arqueros de la selección peruana, Alfredo Honores no dudó en cuestionar duramente su no renovación en la Federación Peruana de Fútbol, sobre todo después que tuvieron un incidente en las instalaciones de la Videna el último 13 de agosto del 2019, en donde tuvo que ser retirado tras haber ingresado sin previas coordinaciones.

Tras lo sucedido en las instalaciones de la FPF, Alfredo Honores dio entrevistas para varios medios, entre ellos el programa de Radio Capital, espacio que es conducido por el periodista Alan Díez. Pero, visiblemente enfadado por la reciente decisión de la federación, el exarquero disparó con todo cuando el programa radial conversó con él.

Cuántas cosas se manejan bajo la mesa de forma oscura, hay un montón de intereses. Pero lo que sí me indigna es que me roben mi trabajo, mi proyecto para mejorar la actuación del arquero peruano. Se lo comieron a Ricardo. Por ahí respondió a intereses más fuertes de lo que mi persona vale, manifestó molesto Honores a Radio Capital.

Alfredo Honores sintió que se la gota derramó el vaso, cuando Alan Díez le pidió que no continuara con esa actitud violenta. ¿Cuál violencia, Alan? Escúchame una cosa, yo no tengo hijos, no tengo nietos, no tengo nada que perder, hermano. Acá el que viene a decirme las cosas de frente me lo dice y punto. Y nos sacamos la m... y punto. Yo soy de barrio, h..., agregó Honores, quien recibió la compresión de Alan Díez, por el momento que estaba pasando.

Más noticias en otros medios:

Coordinador de reconocido club brasileño analizó a las divisiones menores de Perú

Lanzaron los dardos: acusan a padre de Kevin Quevedo de frustrar su transferencia a clubes extranjeros