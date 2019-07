Selección peruana | Alexandra Horler desata su furia en Twitter con hincha que "la mandó a cocinar" | FOTO

La participación de la selección peruana en la Copa América, hizo que distintos periodistas reconocidos usen sus cuentas de redes sociales para informar acerca del equipo de Ricardo Gareca. Uno de los casos fue el de la periodista Alexandra Horler, quien hizo una publicación en su cuenta de Twitter y recibió un comentario machista.

Y es que la simpática periodista se refirió al penal cobrado por el árbitro chileno, Roberto Tobar a Brasil en la final de la Copa América y un usuario le respondió: "Anda a cocinas mie***". La periodista no demoró en responder y lo tildó de pobre infeliz y machista por el grosero comentario que tuvo.

LEE ADEMÁS: Selección peruana: hincha israelita cuenta el drama que vivió tras perder el vuelo de Brasil a Perú | VIDEO

LEE ADEMÁS: Selección peruana | Miguel Trauco reconoció que el plantel se relajó tras clasificar al Mundial

"Pobre infeliz. Si algo no te gusta, no me leas o no me sigas, pero respeta. Hombres como tú dan asco y jo*** el país. Por hombres como tú hay tanto machismo y violencia de género. Mejor lee el reglamento o vete tú a la cocina o a vomitar tu ignorancia por otro lado. Pobre retrógrado", escribió.

Enseguida, los miles de seguidores que cuenta la experiodista de Latina, respaldaron a Horler y le pidieron que ignore los comentarios. El usuario recibió varios ataques que borró su respuesta en Twitter.

MÁS NOTICIAS EN OTROS MEDIOS

Kimberly García, la marchista peruana que clasificó a Tokio 2020 "sin sentir una pierna"

Fortnite | Surgen nuevas pistas sobre el evento Monstruo vs Robot que llegará pronto a la isla