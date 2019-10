Selección peruana | Aldo Corzo revela que club del fútbol argentino pudo ficharlo en el 2015 | VIDEO

Unas de las deudas que tiene Aldo Corzo a lo largo de su carrera es no poder haber podido dar el salto al fútbol del exterior. Sin embargo, el lateral derecho de la selección peruana reveló que alguna vez estuvo cerca de llegar al fútbol argentino de la mano de un ex DT de la Universidad San Martin.

El año 2015 Corzo sumaba su sexta temporada en la San Martín. En ese entonces era dirigido por el técnico argentino Cristian Díaz. El popular 'Maso' fue unas de las figuras y pieza importante en aquel equipo santo. Un equipo que por momentos despertó los elogios de muchos periodistas.

Al final de esa temporada, Díaz dejó Santa Anita y emprendió una nueva aventura. Su siguiente destino fue el club argentino Olimpo de Bahía Blanca. En esta nueva aventura por el fútbol argentino quiso contar con un futbolista peruano, Aldo Corzo.

"Tuve una oferta para ir a Olimpo de Bahía Blanca, pero no se dio. No quise porque el equipo estaba mal, jugando el descenso y no estaba bien estable la situación en Argentina", señaló el jugador en una entrevista con Daniella Fernández.

El último peruano que llegó a Olimpo de Argentina fue el ex defensor Walter Vilchéz. 'Pacho' estuvo por el fútbol argentino gran parte del año 2015.