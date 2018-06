Selección peruana: Aldo Corzo envía un emotivo mensaje a su papá [VIDEO]

Aldo Corzo no ha tenido la chance de poder disputar partidos de titular en los últimos 3 amistosos de la selección peruana previo a Rusia 2018. Pese a ello, es parte fundamental del equipo de Ricardo Gareca y a pocos días del inicio del Mundial, el lateral ha participado de una campaña por el Día del Padre donde agradece a su papá por todo lo logrado.

"No muchos creyeron que llegaría a donde he llegado, pero tú sí. Gracias por darme tanto. Gracias por hacerme campeón fuera de la cancha antes de haber ganado nada. Gracias por creer en mí antes que nadie en este mundo. Papá, quiero que sepas que lo que más me gusta de ti es que me hiciste un verdadero hombre. Me gusta que me enseñaste a ser un ganador, en las victorias y también en las derrotas. Pero lo que más me gusta de ti es que me enseñaste, con el ejemplo, a ser como tú", indicó Aldo Corzo en una emotiva campaña para la marca Arrow por el Día del Padre.

