Muchos futbolistas tienen cábalas. Aldair Rodríguez, delantero que Ricardo Gareca convocó para enfrentar a Paraguay y Brasil en el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, reveló cuál es la suya. El atacante además dio sus impresiones sobre el primer día de trabajo de la selección peruana en el programa “Ale en Depor” con Alexandra Horler.

¿Cómo ha sido el primer día de trabajo con la selección?

Muy contento porque se me da esta oportunidad y a partir d ahí solo queda trabajar duro.

¿Sientes que este es tu año?

Sí, definitivamente mi carrera ha venido en ascenso y gracias a Dios este año se me da la posibilidad de llegar a la selección. Estoy contento porque se que nadie me ha regalado nada.

¿Tu te mueves muy bien en el área. Si el ‘profe’ gareca te diera otra posición que no fuera 9 en cual te sentirías cómodo?

¿Cuál sería la posición que no jugarías de ninguna manera?

De volante central sería porque no tengo mucha marca

¿Cuáles son tus recursos técnicos?

Creo que en los últimos años he mejorado en el tema de definición y también definir con la coja.

¿Has sido de los jugadores que más ha destacado en el fútbol peruano, pero has fichado por el campeón colombiano. Cuanto motiva y ayuda eso?

Eso sabía desde que firmé, la historia y jerarquía de américa de cali, con muchas ganas de estar en Cali e integrarme al equipo.

¿Qué tan importante es que Gareca incluya a jugadores del medio local?

Es importante, es muy importante, ahí se ve que sí se puede confiar en el futbolista de la liga local, siempre cuando llamaron a jugadores de la liga local lo hicieron de la mejor forma, cada vez los futbolistas están en mejor ritmo y sí pueden ser tomados en cuenta.

Viste el partido de Binacional con River Plate, ¿qué le faltó?

Apenado porque he dejado muy buenas amistades ahí, siempre se le echan la culpa a los futbolistas y al comando técnico, pero creo que acá va más allá, tener en la institución un buen gimnasio, muchas cosas que influyen y desde ahí ya te están sacando ventaja.Binacional es un equipo que ha ascendido hace tres años recién y los errores le están costando.

¿Has hablado con Gareca?

Ahora no hemos tenido posibilidad de hablar, en el microciclo sí hablamos un poco y la verdad que bien.

¿El consejo más importante que te dio?

Hay temas que no quisiera contar, pero me dio a entender que tengo que mejorar en la parte defensiva, en el sacrificio.

¿Puedes ser titular?

No lo sé la verdad, no hemos hecho trabajo táctico, esperemos uno se gana el titularato en el entrenamiento trabajando duro.

¿Lo que más te ha emocionado este año?

Llegar a la selección y poder emigrar, es lo que me había trazado y me ha costado.

¿Cómo son los trabajos en la Videna con el tema de los protocolos?

Todo muy estricto, desinfectan absolutamente todo, es la mejor manera.

¿Cómo tomas el que se vaya a jugar sin público?

Hubiera sido lindo jugar con el nacional lleno, para jugar con la selección con el nacional lleno voy a tener que trabajar duro.

¿Qué preferirías: salir campeón de América o clasificar al mundial?

El mundial definitivamente, yo creo que yendo al mundial tenemos muchísimas opciones de pasar a siguiente fase.

¿Qué rival te gustaría enfrentar?

Un clásico con selección chilena. Siempre son lindos los partidos contra Chile.

¿Tienes alguna cábala?

No soy cabalero, lo que sí hago es hablarle a mis chimpunes, me dicen ‘este está loco’. El mismo día del partido ‘hoy tenemos que mojar’ le digo. Por ahí cuando tengo oportunidad, mi mamá me bendice los zapatos.