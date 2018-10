Selección peruana agradeció a hinchas por 'Banderazo' en el hotel (FOTO)

A horas de iniciar el Perú vs. Chile, los hinchas de la selección peruana volvieron a mostrar su compromiso y apoyo a la Blanquirroja. Tal como se ha visto en partidos anteriores, los aficionados nacionales recorren las calles del país y ciudad donde esté concentrado el plantel y llevan a cabo el 'Banderazo'. Para el choque contra la selección de Chile no fue la excepción.

Cientos de hinchas de la selección peruana recorrieron las calles de Miami con banderolas e instrumentos musicales para terminar en los alrededores del hotel de concentración de la Blanquirroja. En medio de una fiesta de rojo y blanco, los seleccionados llegaron a la recepción del local y agradecieron el respaldo de la hinchada. Antes de volver a sus habitaciones, los jugadores se tomaron fotos con sus seguidores.

En una nueva edición del Perú vs. Chile, el equipo de Ricardo Gareca buscará romper la mala racha de resultados negativos, pues desde hace 5 años, la selección peruana no logra vencer a la 'Roja'. Otra estadística que se espera romper esta noche es la que el 'Tigre' no ha podido ganar a los chilenos ni como entrenador de la Blanquirroja ni como jugador de la selección de Argentina.

(Foto: Twitter FPF)

