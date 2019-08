Selección peruana | Agente de Christian Cueva revela detalles de la reunión con Ricardo Gareca en Brasil

Christian Cueva era la principal prioridad de Ricardo Gareca en la gira que va a realizar por Brasil y Europa. El volante de la selección peruana se ha reunido con el 'Tigre' en la previa al duelo de Santos de este fin de semana frente a Sao Paulo, en el clásico de la ciudad.

Gazeta Esportiva, medio brasileño, reportó la información brindada por el agente de Christian Cueva, César Mejía, quien indicó que el principal tema de conversación en la reunión fue la preocupación de Ricardo Gareca por la poca continuidad que goza 'Aladino' en el 'Peixe', una situación que debe cambiar.

