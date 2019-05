Selección peruana: las 9 sorpresas de Ricardo Gareca en lista preliminar para la Copa América 2019

Este miércoles se filtró la lista preliminar de 40 jugadores que envió el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, a la Conmebol para disputar la Copa América. En esta nómina aparecen hasta 9 futbolistas que reciben su primer convocatoria o que regresan a un llamado después de bastante tiempo.

El caso más llamativo es el de Carlos Zambrano, quien vuelve a ser citado, luego de quedar fuera de la selección peruana en marzo de 2016. Su último encuentro fue ante Venezuela en Lima por Eliminatorias.

También aparecen otros que vuelven a una convocatoria como son el caso de Joel Sánchez, Josepmir Ballón y Armando Alfageme. El primero no era llamado desde marzo de 2017 ante Uruguay por Eliminatorias, mientras que el jugador de Universidad de Concepción no juega con la selección peruana también ante Venezuela por Eliminatorias en Lima. Finalmente el volante de Universitario de Deportes estuvo en la Copa América Centenario y no volvió a ser llamado.

Por otro lado, hay hasta 5 futbolistas que están recibiendo su primera convocatoria con la selección peruana como son Gianfranco Chávez, Leonardo Mifflin, Jesús Pretell, Gabriel Costa y Kevin Quevedo.

