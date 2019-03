Selección Peruana: 5 errores a corregir tras derrota ante El Salvador

Con la cabeza abajo y con la sangre hirviendo se terminó la microgira por Estados Unidos. Una selección peruana que dominó el compromiso, pero el exceso de confianza y la falta de eficacia en la definición inclinó la balanza para El Salvador. El autogol de Miguel Trauco y una contra que encontró a la defensa nacional mal parada sentenció el partido donde Perú estuvo irreconosible. Un augolpe que duele cuando los plazos para la Copa América se acortan.

1. Falta de eficacia

No por tener la posesión del balón el resultado será positivo. La selección peruana dominó todo el partido, sin embargo la pelota quemó en los pies de los delanteros cuando pisaron el área salvadoreña y no concretaron. Yordy Reyna no fue una solución de cara al gol, se llenó de pelota y se complicó solo. Los ingresos de Polo, da Silva y Farfán metieron aún más al rival, pero la dinámica fue la misma, en la última se falló y no se pudo romper las redes de Hernández.

2. Exceso de confianza

La versión de anoche de la selección peruana dio luces de estar jugando una ‘pichanga’, en la que el gol llegaría sí o sí en cualquier momento. Con tacos y lujos, la selección se mareó y olvidó que los partidos de ganan con goles. Goles que no hicieron y nos marcaron. Bajando las revoluciones cuando se debió presionar y no descansar hasta abrir el marcador, la Blanquirroja se sintió cómodo con el empate, pero no contempló que errores propios dejarían en claro que no estamos para creernos superiores que nadie.

3. Errores defensivos

Un autogol y la defensa mal parada fueron los dos errores que permitió a El Salvador sacar un resultado histórico. La mala coordinación o la falta de comunicación entre Miguel Trauco y Pedro Gallese hizo aterrizar a los nacionales, pero no reaccionar en un partido que careció de emociones. Buscando que cerrar la noche, al menos, con un empate, la selección peruana volvió a lo de años atrás: desordenarse y jugar al balonazo, sin dar resultado. Una contra donde tres defensores no pudieron contra uno, nos regresa a Lima con un 0-2 en contra.

4. Carente de ideas

La selección peruana no tiene un factor sorpresa que ponga en aprietos al rival. La dinámica es la misma partido a partido: salir por las bandas, tocar al medio y centrar para que los de adelante se ganan la vida. El Salvador leyó bien el partido y cerró todos los espacios a Perú que no tuvo más que bajar el balón y circularlo al frente del arco de Hernández. Los remates de media distancia se fueron desviados o a las manos del arquero.

5. Falta de '9'

Sin en los seis partidos post mundial, la selección peruana ya daba indicios que le hace falta con urgencia un ‘9’ (incluso teniendo a Paolo Guerrero como titular, uno que lo sustituya), ante El Salvador quedó más que claro. Sin Ruidíaz para estos amistosos, pero con Beto da Silva y Yordy Reyna como únicos punta, las ocasiones de gol que se tuvo fueron desperdiciadas. Perú continúa apostando al juego como si estuviera Paolo Guerrero y han pasado ocho partidos ya para abrir los ojos y buscar nuevas alternativas que den soluciones.

