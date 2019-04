Padre de arquero de la Sub-17 encaró a presidente de la AFA tras eliminación de Perú

Luego que se confirmara la eliminación de la selección peruana Sub-17 tras la goleada de Ecuador ante Argentina, uno de los hinchas más indignados fue el padre de uno de los futbolistas del seleccionado nacional.

Nos referimos al padre de Massimo Sandi, quien luego del partido entre ecuatorianos y argentinos calificó dicho encuentro como "una vergüenza". Además, Juan Carlos Sandi reveló que se acercó al presidente de la AFA, Claudio Tapia y le dejó un mensaje.

"Tengo sentimientos encontrados. Lo que hicieron los chicos es para sacarse el sombrero. Me dirigí hacia el señor Tapia, Franquito Navarro estaba casia a 10 metros. Lo saludé y él miraba para saber quién era, él no me conoce, pero le tuv que dar un mensaje, de que el "fútbol no se puede manchar de esa manera". Es una vergüenza lo que se ha visto", confesó el padre del portero de la selección juvenil.

"Massimo estaba a punto del llanto"

En otro momento, Juan Carlos Sandi contó que no quiso acercarse a su hijo, el portero de la bicolor, pues vio que estaba al punto del llanto tras ver la eliminación desde la tribuna del estadio de San Marcos.

"He visto que la mayoría estaba llornado. No quise pasarle la voz porque lo vi a punto de llorar", agregó el exfutbolista, quien contó que se mantiene ligado al fútbol en la formación de jugadores.

Mira la entrevista al padre de Massimo Sandi

"NI EN PESADILLAS ME IMAGINABA QUE ECUADOR LE GANABA 4-1 A ARGENTINA"#FOXSportsPerú - Juan Carlos Sandi, ex futbolista y padre de Massimo Sandi, habló de la eliminación de Perú en el Sub 17. Descarga la APP! https://t.co/egBDpD5dTc pic.twitter.com/C5y0vmdJAP — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 15 de abril de 2019

Más noticias en otros medios:

El presidente de la AFA se burló de mí y Aimar no puede dirigir más, la indignación del papá de Sandi

¡Todo listo! Así formarán Alianza Lima y Universitario de Deportes en el clásico en Matute [FOTOS]