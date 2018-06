Selección de Chile: Arturo Vidal se ofrece para jugar junto a Paolo Guerrero

¿Alguna vez se imaginaron a Arturo Vidal, emblema de la selección de Chile, junto a Paolo Guerrero? Pues el jugador de la 'Roja' ha expresado su deseo de jugar por Flamengo e indició que esto sería "un sueño".

"Yo estuve en el Maracaná en la Copa de 2014, sería hermoso estar allí con la hinchada del Flamengo. Sí, me gusta (calor de la hinchada). "Espero poder jugar en el Flamengo, sería un sueño", dijo en una entrevista con el Canal Pilhado de Brasil.

Además, Arturo Vidal reveló que ve los partidos del fútbol brasileño junto a Rafinha y que le gusta Flamengo gracias a la influencia del jugador de la selección de Brasil, Renato Augusto: "Conozco Flamengo, Corinthians, So Paulo .... Me gusta el Flamengo, también porque jugué con el Renato Augusto, que hablaba mucho del Flamengo. Renato siempre me habló del club, de la hinchada. Sería hermoso sentir esa energía", dijo el volante de la selección de Chile.

Finalmente, Arturo Vidal le dejó un recado a la dirigencia de Flamengo y dijo: "Si quieres, puedes contratarme, aquí estoy". El chileno tiene toda la intención de jugar al lado de los integrantes de la selección peruana.

