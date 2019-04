Juan Manuel Vargas cumple seis meses en el retiro ¿Qué es de su vida?

Juan Manuel Vargas era el prototipo perfecto del futbolista con que soñábamos todos para la selección peruana. Físico impecable, técnica depurada, potencia y sobretodo, aguerrido como ninguno. Brilló en Argentina y explotó literalmente en Italia al convertirse en uno de los mejores laterales izquierdos del planeta. En la selección peruana tuvo un momento épico, mejor dicho, tuvo muchos, aunque el que más se recuerda fue ante Argentina, en el Monumental, en la gran corrida que terminaría en el gol de Johan Fano para una narración memorable de Daniel Peredo. Hoy con 35 años, el zurdo que fue relacionado hasta con el Barcelona de Lionel Messi, lleva casi cuatro meses sin equipo y seis meses sin jugar un partido profesional. Eso sí, aún no oficializa su retiro.

Vargas, de Europa a Universitario

Juan Manuel Vargas fue una de las grandes figuras de la selección peruana en la última década. Junto a Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Claudio Pizarro. Brilló en la Fiorentina, aunque en los últimos años su explosión física se fue apagando. En 2017 llegaría a Universitario de Deportes tras meses de no jugar.

En tienda de Universitario de Deportes brilló menos de lo esperado. Las lesiones y su problema con el estado físico terminaron por jugarle en contra. En el 2018 fue aún más difícil su presente, llegando en el último tramo del año a quedarse en la banca de suplentes e incluso terminando el año sin ser convocado.

Figura, suplente y 'borrado'

Con Córdova como entrenador, Juan Manuel Vargas no tuvo más espacio luego de ese fatídico 4-2 en Ayacucho, donde además de perder, el ex selección peruana terminó expulsado. Fue su último partido con Universitario de Deportes y como futbolista profesional. Pasó un 29 de setiembre del 2018 y desde entonces no ha ejercido más la profesión.

Juan Manuel Vargas, que el 5 de octubre del 2018 cumplió 35 años, no ha anunciado su retiro de manera oficial. Tras su salida de Universitario de Deportes se hablaba de la posibilidad de llegar a un club de provincias, pero ninguna opción se concretó. Hace unos días se cumplieron seis meses desde que no juega.