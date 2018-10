Secretaria adjunta de Conmebol ratifica suspensión inmediata de FPF

Monserrat Jiménez, Secretaria adjunta y directora jurídica de la Conmebol, confirmó los alcances inmediatos del castigo FIFA al fútbol peruano de derogarse este miércoles la Ley de Fortalecimiento de la FPF. "Por lo que vi creo que la derogación de la ley es inminente y, por lo tanto, la suspensión de la federación, también. Es un panorama oscuro para el fútbol peruano. Quiero dejar en claro que ni la FIFA ni la Conmebol quieren pasar por encima de la soberanía de ningún poder del Estado", dijo a El Comercio.

"Con los directivos no pasa nada. La suspensión no remueve directivos. Lo que va a ocurrir es que la FPF va a perder su representación internacional. Eso quiere decir que la selección queda suspendida de cualquier actividad internacional, no podrá jugar ni amistosos con otras selecciones FIFA. Los clubes no podrán participar en la Libertadores y Sudamericana. Además queda suspendida la final de la Copa Sudamericana, Mundial Sub 17 y el Sudamericano Sub 17. La suspensión entra en efecto de manera inmediata. Podríamos establecer tiempos hasta que la nueva ley sea promulgada", agregó la dirigente de la Conmebol. "La suspensión dura hasta que se termine el motivo de la suspensión", acotó.

Explicó la Secretaria adjunta de la Conmebol que no cabe una comisión normalizadora "porque las circunstancias son distintas. En el Perú la gobernanza funciona, la federación tiene todos sus estamentos funcionando. No hay ningún problema. Es por eso que no corresponde una comisión normalizadora. En Uruguay hubo elecciones que no reunían los requisitos establecidos por la FIFA. Ellos hace 6 años vienen buscando cambiar sus estatutos y nunca lo aprueban. Por eso la FIFA tomó esa decisión, pero si a fin de año no aprueban los estatutos, también son suspendidos", finalizó.