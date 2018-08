Sarcástica respuesta de Paolo Guerrero cuando le preguntaron por la Copa América

Paolo Guerrero vivió un momento tenso cuando arribó a Lima tras conocer que su castigo de 8 meses se reactivó, el capitán de la selección peruana se incomodó con un periodista que le consultó sobre las posibilidades que tiene de jugar con la blanquirroja la Copa América Brasil 2019.

Guerrero se ve en la copa

'Vas a tener plena confianza en que volverás a la selección y va a haber Copa América para ti', le preguntó el hombre de prensa a Paolo Guerrero cuando se subía al vehículo que lo había ido a recoger al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ante esto el goleador de la blanquirroja se mostró incómodo replicando hasta tres veces seguidas 'Si son ocho meses, ¿cuándo empieza la Copa América?, ¿cuándo empieza la Copa América?, ¿cuándo empieza la Copa América?', comentó 'el Depredador' de forma sarcástica.

Por otro lado, Paolo Guerrero señaló que seguirá luchando para que le anulen su suspensión. 'No hay ocho meses (de castigo), yo estoy peleando, no puedo aceptar un castigo que no es justo. Me estaba preparando para el partido contra el Palmeiras y recibir una noticia así nuevamente… igual otra vez me cortan las alas. Yo continuaré luchando por mi inocencia. Esto parece algo extraño, pero trato de tomarlo como circunstancias de la vida', dijo a las cámaras de Canal N.

Como se sabe, el Tribunal Federal Suizo dejó sin efecto la suspensión provisional que le otorgó en mayo de este año al delantero de la selección peruana para que esté en Rusia 2018. Ahora, el artillero de 34 años deberá esperar hasta finales de abril para volver a las canchas.