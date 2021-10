Esta noche se juega el Perú vs. Chile, un encuentro clave para las aspiraciones de la selección peruana en las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Y en la previa, el ex selección peruana Santiago Acasiete recordó los últimos duelos con la Roja en una entrevista al medio chileno La Tercera. Ahí, hizo hincapié del incidente del 2015, cuando Chile se impuso en Lima y dejó un mensaje pintado en el camerino. ¡Respeto, por aquí pasó el campeón de América!

“Fue algo muy incómodo. Uno al final que tiene que aceptar cuando pierde. Chile estaba en un buen en partido y ya está. Hay que aceptar ese resultado. Ahora Chile no viene con mucha confianza, pero la necesidad también puede ser un factor negativo para que el Perú haga bien su juego”, relata Acasiete en el medio chileno.

Se revela al responsable de la frase: "Por aquí pasó el campeón de América"

Santiago Acasiete considera que fue irrespetuoso, pero advierte que puede servir de motivación ahora:”El rayado estuvo de más. En ese momento no podíamos hacer nada, aunque ahora es otra historia y será diferente. No fue el momento para hacerlo, sobre todo de la manera en que lo festejaron los chilenos. Ese rayado de 2015 fue una provocación y produjo malestar, y ahora puede ser un incentivo para Perú, depende de cómo lo tomen los jugadores, ojalá que no afecte el ánimo. Puede provocar un cambio positivo en el Perú positivo”.

