Anderson Santamaría: "2 equipos están interesados en mí"

Anderson Santamaría, defensor de la selección peruana y del club Puebla de Mexico, ha sorprendido a todos por el buen nivel que demuestra cada vez que defiende los colores de la ‘bicolor’. De cara al proceso rumbo a Qatar 2022 se perfila como el reemplazante natural de Alberto Rodríguez y ante Australia, una vez más, no defraudó a la hinchada peruana y aportó tranquilidad en la cancha.

Este domingo, en una entrevista exclusiva para El Bocón, la ‘Muralla’ confesó como vivió su paso por Rusia 2018 y que le espera en el futuro.

¿Qué fue lo primero que sentiste cuando te tocó jugar por primera vez en una Copa del Mundo?

"Fue un sueño, una ilusión no solo personal sino de todos mis compañeros. Este grupo quería más. Aún así, me quedo tranquilo porque lo entregamos todo".

¿Cuál fue tu reacción al quedar eliminado de Rusia 2018?

"Al ver que mis compañeros lo entregaron todo sentí que, tal vez, nos faltó esa cuota de suerte que varios equipos han tenido en este Mundial. Hemos generado situaciones pero lamentablemente no entró. De todas formas me siento tranquilo por la buena imagen que dejamos".

¿Con quién concentrabas durante el Mundial y qué tal la química?

"Concentraba junto a Alberto Rodríguez . Él me daba y sigue dando buenos consejos. Me motiva a seguir con la misma mentalidad y a siempre para adelante”.

Sobre tu futuro, ¿tienes ofertas en el extranjero y a qué liga te gustaría migrar?

"Por ahora sigo perteneciendo a Puebla de México. Mi contrato es hasta el 2019. Han llegado algunas ofertas y eso lo maneja mi empresario directamente con el club. Si es beneficioso para todos creo que puedo cambiar de equipo, por ahora solo me queda disfrutar con mi familia, cualquier cambio de club lo verá el encargado. También, tengo entendido que dos equipos están interesados en mí. Evaluaré las ofertas, si es beneficioso tendré que cambiar, si no es así, estoy muy contento en Puebla ya que es un club muy serio, donde me tratan muy bien, si tengo que respetar el contrato lo haré".

¿Qué resaltas de la 'bicolor' para el próximo proceso rumbo a Qatar 2022?

Siento que tenemos equipo. La base está relacionada con la edad pues somos muy jóvenes todos. Tal vez aparecerán nuevos talentos juveniles pero la base de este equipo la creo Ricardo Gareca y está muy fortalecida. Clasificaremos a Qatar 2022 porque trabajaremos mucho.

¿Qué aspiras lograr en la Copa América 2019 realizada en Brasil?

Mi aspiración es seguir con la misma mentalidad. Quiero estar para adelante siempre. Tengo muchos objetivos propuestos y espero lograrlos con mucha humildad y sobretodo perseverancia.