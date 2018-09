Leyenda de la selección de Holanda: "Es imposible que Perú pueda ganar"

El exjugador y leyenda del fútbol holandés, Ruud Gullit aseguró que la selección peruana no podrá ganarle al combinado de la 'Naranja Mecánica' y que el resultado sería favorable para los suyos por 3-1.

"No sé si la Selección Peruana jugará bien, pero no podrá tener un buen resultado. A pesar de esto será un buen partido y espero que no anoten. Imposible que ganen. Quedará 3-1 a favor de Holanda", mencionó el ex jugador del AC Milan.

Perú vs. Holanda: leyenda holandesa 'espío' entrenamientos

Cayó de sorpresa. El exseleccionado de Holanda, Ruud Gullit estuvo presente en la última práctica de la selección peruana realizada en la ciudad de Ámsterdam.

"No conozco demasiado sobre Perú, los vi en la Copa del Mundo y creo que no consiguieron lo que merecieron. Trabajaron muy duro y pese a ello no fueron afortunados porque no avanzaron", remarcó el exfutbolista de la 'Naranja Mecánica'.

Reconoció a Jefferson Farfán

Ruud Gullit también afirmó que conoce el juego de Jefferson Farfán, quien tuvo un exitoso paso por el PSV Eindhoven.

"A Farfán lo conozco del PSV, no lo he visto hace mucho tiempo. Él jugaba en Alemania. Claro también conozco a Tapia y fue muy bonito ver a Cubillas en el Mundial, no lo veía hace mucho", expresó.

