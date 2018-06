Rusia 2018: Sergio Peña abandonó el grupo entre aplausos [VIDEO]

En la última semana hubo mucha incertidumbre por quien sería el jugador de la selección peruana que dejaría el grupo de Ricardo Gareca. Se tocaba mucho el nombre de Wilder Cartagena; sin embargo, este domingo se hizo oficial la lista de los 23 seleccionados que representarán a la 'bicolor' en Rusia 2018 y Sergio Peña, volante del Granada FC fue el desafectado de la convocatoria peruana.

El lunes por la mañana, el joven jugador de 22 años, dejó la concentración de la selección peruana entre aplausos de todos los hinchas. Además, se dio el tiempo de declarar a la prensa. "A levantarme y a seguir con esto, esto es fútbol es parte de nuestro trabajo, es duro pero me toca seguir esforzándome. Me siento triste porque me toca irme, pero la verdad me siento parte del grupo y ahora soy un hincha más", confesó.

Peña no quiso dar detalle sobre lo que conversó con el técnico, Ricardo Gareca. "Lo que el 'profe' me dijo es interno. Es entrenador, tiene sus motivos. Es parte de su trabajo pero estoy agradecido con él", declaró para América TV.