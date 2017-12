Rusia 2018: "Perú está para competir con cualquier selección del mundo"

Néstor Bonillo es minucioso al detalle y no deja nada al azar, ni siquiera cuando habla. Con estadisticas en mano, el preparador físico de la selección peruana, asegura que estamos en condiciones de competir con cualquiera en el Mundial Rusia 2018.





“A Perú para el Mundial Rusia 2018 lo veo muy bien, yo creo que estamos en condiciones y creo que hay una sensación, que ya dejó de ser solo una sensación, de que el jugador de la selección siente que está en condiciones de competir, y eso no es un dato menor. Ellos en algún momento sentían que podían participar, y hoy sienten que pueden competir, y eso es muy importante para nosotros y para ellos, porque sentir que pueden competir es sentirse, desde el punto de vista de la autoestima, en las mismas condiciones del otro”, dijo el preparador físico de la selección peruana, Néstor Bonillo en Willax en Acción.

“Hoy entiendo que estamos para competir con cualquier selección del mundo. A nosotros en Sudamérica muy pocas veces nos han superado, desde el punto de vista físico, solo recuerdo una superación de la selección chilena en un partido. Tenemos una cantidad de datos que nos da una empresa (estadística), donde ya no es: me parece, o mi visión, o la visión de Adrián Vaccarini (asistente físico) que trabaja conmigo, o del propio Ricardo Gareca, sino (que hablamos) con datos concretos”, añade Néstor Bonillo.

“Entonces nosotros estamos en condición de disputarle, sin ningún tipo de inconveniente, a jugadores que ahora están en los mejores equipos del mundo. Nosotros tenemos jugadores que estan compitiendo en ligas extrajeras y los que trabajan aquí, para llegar a la selección peruana deben de tener un rendimiento mínimo y el mínimo de rendimiento físico es una vara muy alta. Ese mínimo está entre ‘bueno’ y ‘muy bueno’, en el contexto internacional. Si ese jugador no está en esas condiciones, en las variables que nosotros miramos, que son 9, no está en la categoría de bueno, muy bueno, no puede llegar a la selección. Las más comunes son: distancias totales (desde caminar hasta picar: 10 o 12 kilómetros); el segundo reporte es velocidades dinámicas (las de 16 kilómetros por hora, eso es cuando uno hace los famosos alargues), y la tercer velocidad que miramos son los ‘springs’ (cuando el jugador pica de los 24 kilómetros para arriba); después hay aceleraciones, desacelaraciones, ya es más técnica la cuestión, pero en estas tres consideraciones los jugadores deben estar entre ‘bueno’ y ‘muy bueno’, en el contexto internacional, para ser considerados en la selección, no importa donde jueguen, en el Perú o jugue en Alemania”, insistió.