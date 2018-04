Rusia 2018: ¿Ibrahimovic se enfrentará a la Selección Peruana?

Zlatan Ibrahimovic ha vuelto a ser noticia por haber anotado, otra vez, un gol de antología. Esta vez lo hizo en la Major League Soccer (MLS) con su nuevo equipo LA Galaxi. El sueco lideró, además, la remontada de su escuadra en el duelo contra los Angeles FC.

Así las cosas, fue inevitable que surgiese la pregunta: ¿volverá 'Ibra' a jugar por la Selección de Suecia, a la que renunció en el 2016? Si retorna, ¿jugará ante la Selección Peruana el próximo 9 de junio en Gotemburgo, en lo que será el último partido de preparación de cara a Rusia 2018?

A inicios del mes pasado, Zlatan Ibrahimovic mencionada lo siguiente sobre su regreso a la selección de su país: “Me resulta difícil ver a los compañeros y no estar ahí. Extraño la Selección”, afirmó. Y añadió: “Yo quiero jugar, con el club, con la selección, para mí es lo mismo. No le he cerrado la puerta a nada. Veremos qué sucede, vamos paso por paso”.

Sin embargo, el entrenador de Suecia, Janne Andersson, lo 'paró en seco' y mencionó: “Él me dijo que no el verano pasado. Yo respeto su decisión, pero la verdad es que él dijo que no”.

Zlatan Ibrahimovic quiere conquistar ahora la MLS.

La última palabra es suya

Pese a la aparente negativa del DT de Suecia, Zlatan Ibrahimovic ha advertido que su regreso a la selección de su país solo depende de él. "Si quiero estaré en la Copa del Mundo sin importar lo que digan".

Así las cosas, no sería descabellado imaginar a los defensas peruanos enfrentándose a un crack mundial como Zlatan Ibrahimovic en el amistoso que disputarán Perú y Suecia. Qué mejor fogueo para ellos que medir fuerzas contra un 'capo' como el sueco.

Cabe precisar que Zlatan Ibrahimovic jugó por última vez con la Selección de Suecia el 22 de junio de 2016 (los escandinavos perdieron 1-0 con Bélgica y fueron eliminados en la fase de grupos de la Eurocopa). Desde entonces 'Ibra' no ha vuelto a vestir la casaquilla de su país (ojo, es el máximo goleador del combinado sueco con 62 conquistas).