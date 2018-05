Rusia 2018: ¿Ricardo Gareca se va para Europa?

En Galicia ha vuelto a sonar el nombre de Ricardo Gareca. Celta de Vigo lo desea como entrenador para la próxima temporada en la liga española y con ello cumplir el sueño del técnico de la selección peruana de dirigir en Europa, luego del Mundial Rusia 2018.

A principio de abril, en entrevista con el diario AS de España, el técnico de la selección peruana confesó su anhelo con el Viejo Continente. “No he recibido ninguna oferta del fútbol europeo pero sí me gustaría. Siempre fue algo pendiente en mí el hecho de dirigir equipos de Europa pero, hasta la fecha, no se ha dado”, precisó Ricardo Gareca. Ahora las condiciones parecen estar dadas.

Juan Carlos Unzué tiene fecha de caducidad en el Celta. La decisión está tomada desde hace algunas semanas y el club ya se la ha comunicado al técnico que dejará el equipo una vez concluya la presente temporada. La directiva que encabeza Carlos Mouriño ha encargado al director deportivo, Felipe Miñambres, la búsqueda de un nuevo entrenador para asumir el relevo y en su lista Ricardo Gareca es el preferido, según fuentes cercanas al cuadro vigués.

Es el candidato

Ricardo Gareca encajaría a la perfección en el Celta. Acaba contrato con la selección peruana tras el Mundial Rusia 2018 y ha declarado que quiere entrenar en Europa. Ya estuvo entre los candidatos para sustituir a Luis Enrique el 2014, aunque el club al final se decantó por otro compatriota suyo Eduardo ‘Toto’ Berizzo.

Cabe recordar que en mayo de ese año, Carlos Mouriño Terrazo, hijo del presidente del Celta, conversó con Ricardo Gareca antes de que Eduardo Berizzo sea DT del equipo español. Reunía las características que buscaban en Plaza de España. No acababa de convencer, sin embargo, que sólo quisiera firmar año a año, pues la idea del Consejo de Administración ha sido siempre la de asegurar cierta estabilidad al final de cada temporada, ese detalle terminó por echar por la borda la operación.

Para Celta, Ricardo Gareca significa filosofía de cantera, juego ofensivo, triunfador con Vélez, bronce en Copa América y artífice de la clasficación de la selección peruana luego de 36 años a una Copa del Mundo y además mundialista.