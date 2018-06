Rusia 2018: Carta a nuestra Blanquirroja

Inició la semana que muchos peruanos esperamos con ansias desde el histórico 15 de noviembre del 2017. Ya no falta casi nada para tu regreso a un mundial luego de 36 largos y sufridos años, mi Blanquirroja.

Han sido cinco los amistosos que jugaste desde que nos enteramos que iríamos a Rusia 2018 y en cada examen nos ilusionas más. Ya no hay miedo de quedar decepcionado, todo lo contrario, yo a ti, Blanquirroja, a ese grupo le creo todo. Ya no necesitas una carta o video de presentación porque tu nombre está entre la lista de las 32 mejores selecciones del mundo.

Los meses no fueron nada fáciles. La incertidumbre si el capitán viajaba o no, en vez de tumbarte, te hizo fuerte y demostraste que tú ya no eres solo el de unos nombres, eres un grupo, un equipo con hambre de gloria. Con el respaldo de un país que se unió y levantó su voz para hacerte saber que ustedes no están solos y del mal rato saldríamos unidos, abrazados, como cuando cantas el himno antes de un partido.

Cuando finalmente se confirmó que Paolo Guerrero iba, tenías que despedirte de dos de los que también te acompañaron, te sudaron y lloraron. Otro golpe anímico del que supiste levantarte rápidamente porque sí pues, si Perú no la sufre, no vale, ¿no?

Ya todo va quedando listo, el profe presentó a los 23 jugadores de la selección peruana que representarán a más de 30 millones de peruanos que, hoy, lejos de zuzurrar el himno, lo canta con orgullo, lo vive, lo siente y puede tocar las fibras más sensibles del cuerpo y retumba las tribunas de los estadios que has visitado.

Tu llegada a Rusia no pasó desapercibida, fuiste recibida entre cánticos y carteles haciéndote sentir como en casa. Blanquirroja desde marzo del 2015 que Ricardo Gareca te asumió has cambiado la mentalidad y la confianza de todo un país. Te hiciste grande cuando muchos te dimos la espalda, pero no te importó y seguiste. Pasaron casi dos años para que todo el país te reconozca y ponga el pecho por ti o la cara, como Aldo Corzo para ese bendito tiro libre que el capi la mandó a guardar y sacó el boleto para Nueva Zelanda.

A cinco días del primer partido, en Lima, no hay persona alguna que no hable de ti. El rojo y blanco predomina en las calles, micros, tiendas y cualquier rincón que puedas imaginarte. Las canciones mundialistas, quizás de nuestros abuelos o padres, ahora son los hits del momento. Las frases del profe se han convertido en frecuentes en las conversaciones.

Mi Blanquirroja querida esta carta es para recordarte lo que durante las Eliminatorias nos enseñaste: cuando todos nos unimos nos hacemos grandes. Este sábado es tu primera prueba en Rusia 2018 y quiero que sepas que desde acá estaremos con el corazón a mil e inflando el pecho cuando salgas a la cancha y se entone el himno nacional. Ese que desde allá, ustedes lo harán escuchar hasta cualquier rincón donde un peruano está permitido de quebrarse y escarapelarse la piel, pero para el pitazo final volveremos a ser fuertes y uno solo.

LEE TAMBIÉN: