​Rusia 2018: Capitán de Suecia recibe amenazas por opinar de Paolo Guerrero

Andreas Granqvist, capitán de la selección de Suecia, reveló en una entrevista al medio de su país 'Fotbollskanalen' que opinar sobre la situación atravesada por Paolo Guerrero no fue una buena decisión. Confesó que ha recibido amenazas de muerte por referirse al atacante que será capitán de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018.

Ataques virtuales

'Estoy decepcionado con los medios cuando me citan erróneamente y además cuando los periodistas eliminan las palabras y no incluyen toda la entrevista. Luego, quise aclarar lo que había dicho y lo que estaba defendiendo. Solo quiero dejar pasar este momento, Ya está hecho, pero no hay resentimientos en lo absoluto. Ahora me encuentro concentrado en lo que será el debut en la Copa del Mundo', detalló el capitán sueco.

Andreas Granqvist -de 33 años- asegura que los medios terminaron cambiando sus declaraciones para encender la previa del amistosos entre la selección peruana y Suecia, pero esto le terminó perjudicando en las redes sociales donde ha recibido constantes ataques de usuarios que consideran sus palabras con Paolo Guerrero fuera de lugar.