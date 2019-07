Romina Antoniazzi y la contundente respuesta a hincha de Chile: "Verdad que esta vez los eliminamos" | FOTO

La selección peruana está a pocas horas de jugar la final de la Copa América y desde ya se ha venido desarrollando una serie de especulaciones sobre el arbitro designado para el encuentro, el campo de entrenamiento de la 'bicolor' y más.

La ex jefa de prensa de la 'bicolor', Romina Antoniazzi, se refirió hace algunos días sobre el juez Roberto Tobar, sin embargo, este sábado, recibió una respuesta bastante peculiar de una hincha de la selección de Chile. "Flaca, ni con árbitro peruano le ganan a Brasil, ha sido el mejor equipo de la Copa", escribió la aficionada de la Roja.

En Twitter, nadie esperaba la fuerte y clara respuesta de la periodista deportiva, pues se tomó unos minutos para aclarar la publicación e incluso de recordar la dolorosa caída que tuvo Chile ante Perú en las semifinales de la Copa América.

"Se nota que no sabes que en el fútbol se juega todo. Más en una final. Qué raro que un chileno no lo sepa... ah verdad que esta vez los eliminamos. Sorry, entiendo tu preocupación", respondió Antoniazzi y de inmediato ganó varias interacciones por parte de sus seguidores.