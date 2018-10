Romina Antoniazzi incómoda por imitación en 'El Wasap de JB'

Un nuevo personaje ha surgido en 'El wasap de JB' y todo gracias al incidente que protagonizaron Romina Antoniazzi, Pedro García y Ricardo Gareca en la conferencia de la selección peruana. El actor Danny Rosales, quien imitaba a la jefa de prensa de la FPF, ha dejado de lado a 'Gomina' y su personaje evolucionó a 'Gomiléfica'.

Sin embargo, esta imitación no ha sido del agrado de la jefa de prensa, quien le ha hecho llegar su incomodidad al actor: “Por intermedio de amigos me ha mandado un mensaje y les ha dicho: ‘Dile a ese graciosito que no me gusta como me imita’... yo creo que le falta correa. Se le invitó al programa, pero ha dicho que no porque sabe que la vamos a vacilar”, reveló Danny Rosales al diario ‘Trome’.

Además, Danny reveló algunos comentarios que han surgido entre los excompañeros de Romina, a quien ahora "desconocen" por el carácter mostrado: “Se está ganando la antipatía de muchos de sus compañeros. Hay gente que ha trabajado con ella en Latina y dicen que la desconocen, no tenía ese carácter”.

Finalmente, afirmó que ahora el personaje de 'Gomina' ahora será 'Gomiléfica' "gracias a los roces que tuvo con algunos de sus colegas”. “Al final parodiamos lo que ella le ha hecho a la gente, no inventamos nada, es una situación real”, señaló el cómico.

