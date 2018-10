Romina Antoniazzi cuenta su verdad sobre imitación de 'Gomiléfica'

Romina Antoniazzi, jefa de prensa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), decidió aclarar los rumores sobre si le fastidia o no la imitación que el cómico Danny Rosales le hace en 'El wasap de JB' como 'Gomiléfica'. La periodista sorprendió con su opinión y dejó de lado las especulaciones sobre lo ocurrido.

"Me encanta el personaje de 'Gomiléfica'. En la FPF me fastidian en buena onda. Cuando sale la imitación los sábados, todo el mundo me manda enlaces, todo el mundo me escribe el whatsapp. Me mato de la risa. En el fútbol el que se pica, pierde", contó Romina Antoniazzi en el Diario El Comercio.

Como se sabe, el cómico Danny Rosales declaró hace un par de semanas que Romina Antoniazzi le había hecho llegar su fastidio por la caracterización que él realizaba en 'El wasap de JB'. "Dile a ese graciosito que no me gusta lo que hace", dijo el actor en esa oportunidad.

"Yo pensé que era mentira lo que decía el actor Danny Rosales, al principio me causó sorpresa. 'Pobre le están mintiendo feo', pensé. En realidad yo no soy mucho de responder", contó Romina Antoniazzi al respecto.

Prepara una sorpresa

Romina Antoniazzi confesó que ella imita a Maléfica cuando está en su hogar junto a sus hijos y asegura que se disfrazará de este personaje en Halloween.

"Yo imito a Maléfica. Mi imitación de Maléfica es mejor que la de Danny. He prometido que este Halloween me disfrazaré de Maléfica para mis hijos (risas)", comentó Romina Antoniazzi.

