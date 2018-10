Roberto Palacios: "Siempre le gané a Chile en Lima"

Roberto Palacios es un especialista para hablar de los Perú-Chile. El 'Chorri' asegura que siempre le fue bien con los chilenos, en partidos demasiado calientes por la historia y las estadísticas. "Son lindos partidos por jugar y viendo la estadística, hace 11 partidos que Perú no le gana a Chile. Son especiales y aunque no lo creas, la mayor parte he ganado. En Santiago he perdido pero empatamos con gol de Jayo y después siempre gané en Lima", aseguró inflando el pecho el ex diez de la bicolor. "Son partidos donde vale el rendimiento y el resultado".

De los goles que más recuerda es aquel que le hizo en Lima a los chilenos, cuando Flavio Maestri le bajó el balón para hacerlo famoso. "El gol que le hago en Lima en el 2-1 del 97’ con la bajada de Flavio Maestri. Fue un golazo. Después recuerdo mucho el 6-0 que le hicimos en Lima con tres goles de Baroni y tres de Maestri. Fue una goleada histórica que nunca se borrarán los chilenos", indicó.

Chile siempre será fuerte pese a no haber llegado al Mundial de Rusia. "Chile es fuerte y se quedó sin Mundial por errores. Nosotros debemos ser realistas y conscientes, tener claro que debemos seguir trabajando para poder lograr un mejor equipo", apuntó el ex jugador de la bicolor.