Roberto Palacios, exvolante de la selección peruana respondió a las preguntas de los hinchas en Twitter. Una de ellas sobre la posibilidad de trabajar en la Federación Peruana de Fútbol: " “Si la Federación me necesita en cualquier puesto que pueda ayudar a mi selección, con gusto iría”, indicó.

Otro de los temas que tocó fue el reciente incidente de Nolberto Solano, quien fue detenido por no respetar la cuarentena obligatoria en medio de la pandemia generada por el coronavirus: “Si hay sanción o no eso lo ve la FPF, yo no le deseo ningún mal a nadie”.

Roberto Palacios solo jugó en Sudamérica, sin embargo, contó sobre las opciones que tuvo de jugar en Europa: “Hubo propuestas, cuando estuve en México se presentó la posibilidad de ir a España pero los números no permitieron llegar a un buen acuerdo. También pude llegar a Inglaterra pero bueno el fútbol me llevó por otros caminos”.