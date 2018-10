Roberto Palacios quiere ver a Reimond Manco en la Selección

Roberto Palacios habló del momento de la bicolor y el pedido para que Ricardo Gareca en algún momento pueda convocar a Reimond Manco. El 'Chorri' aseguró que el jugador de Unión Comercio merece ser llamado porque está haciendo un excelente año futbolístico.

"Hay jugadores que no han sido convocados a la Selección y están pasando por un excelente momento. Hablar de William Mimbela con sus golazos. De Reimond Manco que lo noto cambiado y necesita una nueva oportunidad para rendir en la Selección. Otro que me gusta mucho es Alejandro Hohberg. Hay jugadores que ya necesitan ser convocados y tener minutos en estos partidos previos a la Copa América de Brasil", manifestó el "Chorrillano".

Palacios también habló de la presencia en la profesional de su hijo Brandon, de quien tiene el mejor de los conceptos. "Es un muchacho joven que tiene mucha calidad y personalidad para jugar. Estoy feliz que sea profesional y que pueda tener minutos en su equipo. Paso a paso, me encantaría verlo en algún momento en la Selección. Ya si no se da, puede buscar suerte en la Selección de México", apuntó el ex creador de la bicolor que anotó 19 goles con Perú en 128 partidos.