Roberto Palacios: "Benavente es un gran jugador, me pone triste su nivel"

Cristian Benavente volvió a la selección peruana luego de dos años. El peruano-español no tuvo buenos partidos en la fecha doble ante Argentina y Ecuador del 2016, pero debido a sus buenas actuaciones, se ganó su llamado a los dos primeros partidos amistosos de la blanquirroja en el año, sin embargo, en los minutos que tuvo ante Croacia e Islandia, no destacó.

Roberto Palacios, ex jugador de la selección peruana opinó acerca del rendimiento del volante en su regreso al equipo nacional. "Yo siempre he dicho que Cristian Benavente debe estar en la selección peruana, es un gran jugador. Me pone triste el nivel que viene mostrando con la selección. No sé que le puede estar pasando".

Agregó: "Diez o quince minutos a veces no es suficiente. Quizás Cristian Benavente y Luiz Da Silva van a tener su momento desde el arranque en la selección peruana", dijo Roberto Palacios en entrevista para la cadena deportiva ESPN.

