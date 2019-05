Roberto Mosquera sobre caso Pizarro: "Gareca no tiene que explicar a quién convoca y a quién no"

Roberto Mosquera, técnico peruano de Royal Pari de Bolivia, se refirió a la polémica entre Claudio Pizarro y Ricardo Gareca sobre la no convocatoria del delantero a la selección peruana para la Copa América 2019.

"El entrenador de la selección es el que convoca o no. Creo que Ricardo (Gareca) no tiene necesidad de salir a dar las razones de a quién convoca y a quién no. Él hasta ahora fue tolerante con la prensa, y a los que no convocó nunca dijo por qué fue. En algún momento se juntará con Pizarro y conversarán, esto lejos de ventilar las cosas públicamente. El entrenador de la Selección tiene el derecho de llamar a quién quiera", dijo Roberto Mosquera en 'Toque y Taco'.

Recordemos que Ricardo Gareca explicó en conferencia de prensa que no convoca a Claudio Pizarro, ya que el propio delantero de 'autoexcluyó' de la selección peruana con unas declaraciones. Sin embargo, el 'Bomberdero' respondió y negó que lo haya hecho.

Por otro lado, Roberto Mosquera habló sobre la actualidad de su equipo. "Busque darle prioridad a la Copa Sudamericana que al torneo local. Jugué con un equipo que no estaba tan maduro pero poco a poco fue creciendo. Macará fue un rival duro, venía segundo en el torneo ecuatoriano, pero tuvimos una gran actuación tanto de local como de visita", contó.

